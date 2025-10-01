Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября

Фото: mos.ru

Сервис для подтверждения возраста по биометрии при покупке алкоголя, табака и энергетиков без паспорта заработает на кассах самообслуживания в магазинах до конца ноября. Об этом сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При покупке система будет автоматически делать запрос о количестве полных лет покупателя и выдавать разрешение или отказ. Для использования опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банке с паспортом и СНИЛС. Затем надо подключить сервис «Мигом» от «Госуслуг» — для этого потребуется авторизоваться через портал и дать согласие на обработку данных.

Аналогичная технология готовится к запуску и в вендинговых автоматах, уточнили в пресс-службе Центра биометрических технологий. По их данным, сервис начнет работу в ближайшие недели, до конца октября, и сначала появится в ряде московских фитнес-клубов. Биометрия будет применяться при продаже энергетических напитков: с 1 марта их продажа несовершеннолетним запрещена.

«Биометрия должна стать надежным инструментом, который исключит возможность покупки энергетиков детьми и подростками», — подчеркнули в аппарате Григоренко.

