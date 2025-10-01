Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября

При покупке система будет автоматически делать запрос о количестве полных лет покупателя и выдавать разрешение или отказ. Для использования опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банке с паспортом и СНИЛС. Затем надо подключить сервис «Мигом» от «Госуслуг» — для этого потребуется авторизоваться через портал и дать согласие на обработку данных.