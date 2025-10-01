«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат

В центре сюжета «Простой случайности» — мужчина по имени Эгбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер Вахид захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и правдивости своих подозрений. Фильм исследует темы справедливости, насилия и коллективного возмездия, он снят без разрешения властей Ирана.