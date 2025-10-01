«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат

Драма «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи не выйдет на российские экраны из‑за отказа в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщила компания «Русский репортаж».
Старт показа картины, ставшей в этом году обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, был намечен на 30 октября. «Спасибо, что ждали этот фильм и поддерживали нас! Работаем дальше», — добавили в сообщении «Русского репортажа».
В центре сюжета «Простой случайности» — мужчина по имени Эгбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер Вахид захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и правдивости своих подозрений. Фильм исследует темы справедливости, насилия и коллективного возмездия, он снят без разрешения властей Ирана.
Джафар Панахи — один из самых известных и значимых кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению и преследованиям со стороны властей своей страны. Из‑за многочисленных задержаний, тюремных сроков и домашних арестов он не мог посещать фестивали, где были представлены его работы.
11 июля 2022 года Панахи арестовали. Он оставался в заключении вплоть до февраля 2023 года. Позднее в том же году кинематографист покинул Иран впервые за 14 лет. После отъезда режиссер признался, что предпочел бы по-прежнему жить на родине.