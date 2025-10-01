Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»

Следом идут «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» и «Иордан» от Mona. Macan по-прежнему остается лидером у аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. В топ-3 таких артистов также входят Баста и Miyagi & Эндшпиль. «Голосом лета у молодой аудитории в возрасте от 14 до 24 лет стали madk1d и Friendly Thug 52 NGG», — добавили в пресс-службе.