Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство» от исполнителей Icegergert & Sky Rae. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».
Следом идут «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» и «Иордан» от Mona. Macan по-прежнему остается лидером у аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. В топ-3 таких артистов также входят Баста и Miyagi & Эндшпиль. «Голосом лета у молодой аудитории в возрасте от 14 до 24 лет стали madk1d и Friendly Thug 52 NGG», — добавили в пресс-службе.
Недавно Тейлор Свифт установила новый рекорд на Spotify. Ее грядущий альбом «The Life of a Showgirl» собрал более 5 млн предсохранений. Это первый альбом в истории платформы, достигший такого показателя. Релиз пластинки состоится 3 октября.