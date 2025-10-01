Crocs выпустит сабо по «Сумеркам» к 17-летию выхода первого фильма

Crocs официально запускает коллаборацию с культовой сагой «Сумерки». В коллекцию вошли две пары сабо.
Classic Platform Clog вдохновлен образом Беллы. Черные сабо на платформе украшены блестками и едва заметным теневым принтом с изображением деревьев в верхней части, символизирующим Тихоокеанский Северо-Запад, где происходит действие фильма.
Ремешок украшен витиеватым узором в виде виноградной лозы, а на фурнитуре ремешка есть серебряная кнопка с надписью «Сумерки». В набор входят джибитсы: браслет с подвеской в виде животного, медальон в форме сердца, фотография Беллы и Эдварда и табличка с названием города Форкс, штат Вашингтон.
Модель Twilight Classic Clog посвящена двум главным персонажам — Джейкобу и Эдварду. Морской сабо отсылает к Джейкобу, а лесной — к Эдварду. На пятке каждой туфли изображены фотографии актеров, а также джибитсы, характерные для каждого персонажа.
Коллекция поступит в продажу 18 ноября 2025 года, к 17-летию выхода первого фильма. Цена: Classic Clog — 75 долларов, а Platform Clog — 90.