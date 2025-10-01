Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич
Шведский блогер снял видео о насмешках над своей внешностью — и нашел в комментариях будущую жену
Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»
Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась

Crocs выпустит сабо по «Сумеркам» к 17-летию выхода первого фильма

Фото: Crocs

Crocs официально запускает коллаборацию с культовой сагой «Сумерки». В коллекцию вошли две пары сабо.

Classic Platform Clog вдохновлен образом Беллы. Черные сабо на платформе украшены блестками и едва заметным теневым принтом с изображением деревьев в верхней части, символизирующим Тихоокеанский Северо-Запад, где происходит действие фильма.

Ремешок украшен витиеватым узором в виде виноградной лозы, а на фурнитуре ремешка есть серебряная кнопка с надписью «Сумерки». В набор входят джибитсы: браслет с подвеской в виде животного, медальон в форме сердца, фотография Беллы и Эдварда и табличка с названием города Форкс, штат Вашингтон.

2/2

Модель Twilight Classic Clog посвящена двум главным персонажам — Джейкобу и Эдварду. Морской сабо отсылает к Джейкобу, а лесной — к Эдварду. На пятке каждой туфли изображены фотографии актеров, а также джибитсы, характерные для каждого персонажа.

Коллекция поступит в продажу 18 ноября 2025 года, к 17-летию выхода первого фильма. Цена: Classic Clog — 75 долларов, а Platform Clog — 90.

