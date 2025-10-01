Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки впервые создали человеческие яйцеклетки из клеток кожи. Об этом пишет The Guardian.
Этот прорыв может радикально изменить методы лечения бесплодия. Технология дает шанс женщинам, потерявшим яйцеклетки из‑за возраста, болезней или химиотерапии.
Метод основан на принципах клонирования овцы Долли, согласно которому ядро из клетки кожи пересаживают в донорскую яйцеклетку без ядра. Команда из Орегона применила аналогичный подход: они взяли клетки кожи у женщин и удалили из каждой ядро.
Ядро содержит 46 хромосом, которые несут около 20 тыс. генов, составляющих генетический код человека. Каждое ядро клетки кожи было помещено в здоровую донорскую яйцеклетку, из которой было удалено собственное ядро.
Основная проблема, с которой столкнулись ученые, заключалась в том, что в здоровых яйцеклетках человека содержится всего 23 хромосомы. Еще 23 хромосомы попадают в яйцеклетку при оплодотворении и необходимы для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка развилась в эмбрион и в конечном счете в ребенка.
Ученые нашли способ избавляться от лишних хромосом, но процесс пока идет хаотично и приводит к ошибкам. Из 82 полученных яйцеклеток менее 10% развились до ранней эмбриональной стадии, и ни одна не жила дольше шести дней.
Авторы называют исследование доказательством концепции и прогнозируют, что до практического применения может пройти еще около десяти лет. Эксперты признают значимость открытия, но предупреждают, что нужен строгий контроль и открытый диалог с обществом, чтобы новые технологии вызывали доверие и использовались безопасно.