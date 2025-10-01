Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи

Основная проблема, с которой столкнулись ученые, заключалась в том, что в здоровых яйцеклетках человека содержится всего 23 хромосомы. Еще 23 хромосомы попадают в яйцеклетку при оплодотворении и необходимы для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка развилась в эмбрион и в конечном счете в ребенка.