Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере

Мадс Миккельсен снимется в новом научно-фантастическом триллере «Ami», съемки которого уже идут в Испании. Вместе с ним в ленте сыграет Диана Крюгер, сообщает Deadline.
По сюжету астронавт (Миккельсен) после катастрофы оказывается на неизведанной планете. Его единственным спутником становится квантовый ИИ по имени Ами (Крюгер), который помогает выжить в чужом мире.
«Путешествуя по чужому миру и сражаясь за выживание, он вынужден столкнуться с хрупкостью памяти, изоляцией в космосе и стойкостью человеческого духа», — говорится в синопсисе.
Фильм снимает дебютант Фернандо Сурман. «Мы делаем не просто survival-фильм, а личную космическую одиссею», — говорит режиссер.