Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»

В первых трех сезонах белокурого Геральта играл Генри Кэвилл, но в октябре 2022 года актер объявил, что покидает проект, а его место займет Лиам Хемсворт. Третий сезон, разделенный на две части и вышедший в июне и июле 2023 года, стал для Кэвилла последним в роли ведьмака.