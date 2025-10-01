Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»

Съемки финального сезона «Ведьмака» завершились. Об этом пишет Redanian Intelligence.
Последние сцены сняли в Longcross Studios в Великобритании. Фрейя Аллан, сыгравшая Цири, опубликовала сторис с подписью: «То, что началось семь лет назад, завершилось сейчас».
Возможно, в ближайшие месяцы будут пересъемки (как это было в четвертом сезоне), но в целом восьмилетняя работа над проектом подошла к концу. Четвертый сезон выйдет на Netflix 30 октября 2025 года, а пятый, последний, ожидается в 2026-м.
В первых трех сезонах белокурого Геральта играл Генри Кэвилл, но в октябре 2022 года актер объявил, что покидает проект, а его место займет Лиам Хемсворт. Третий сезон, разделенный на две части и вышедший в июне и июле 2023 года, стал для Кэвилла последним в роли ведьмака.