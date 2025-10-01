Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»

Съемки финального сезона «Ведьмака» завершились. Об этом пишет Redanian Intelligence.

Последние сцены сняли в Longcross Studios в Великобритании. Фрейя Аллан, сыгравшая Цири, опубликовала сторис с подписью: «То, что началось семь лет назад, завершилось сейчас».

Возможно, в ближайшие месяцы будут пересъемки (как это было в четвертом сезоне), но в целом восьмилетняя работа над проектом подошла к концу. Четвертый сезон выйдет на Netflix 30 октября 2025 года, а пятый, последний, ожидается в 2026-м.

В первых трех сезонах белокурого Геральта играл Генри Кэвилл, но в октябре 2022 года актер объявил, что покидает проект, а его место займет Лиам Хемсворт. Третий сезон, разделенный на две части и вышедший в июне и июле 2023 года, стал для Кэвилла последним в роли ведьмака.

