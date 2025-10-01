Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Павел Дуров дал интервью Лексу Фридману. Он рассказал, что на него было совершено покушение

Кадр: Youtube

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, что на него было совершено покушение в 2018 году. Предприниматель не уточнил, в какой стране это происходило.

«Это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал. Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что‑то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать», — рассказал Дуров.

По словам предпринимателя, тогда он начал терять зрение и слух, вскоре ему стало трудно дышать. «Это было трудно объяснить. Но в одном я был уверен: „Ну вот и все“», — сказал Дуров.

По его словам, на следующий день он очнулся на полу и не мог встать из‑за слабости по всему телу, он также обратил внимание на полопавшиеся сосуды. «Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь я не хотел их волновать. Но было тяжело», — вспомнил он.

Биткоин

Кроме того, основатель Telegram рассказал в интервью, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по 700 долларов за штуку. «Просто закинул туда пару миллионов», — сказал он.

На следующий год, когда курс резко упал до 200-300 долларов, Дурову многие говорили об «ужасной ошибке» из‑за его вложений в биткоин. Однако предприниматель не стал продавать криптовалюту, поскольку «верил» в нее. По словам IT-предпринимателя, биткоин — это идеальное средство обмена, поскольку государственное «печатанье» обычных денег приводит к инфляции, а криптовалюта ограничена по выпуску и защищена от вмешательства властей. Павел уверен, что со временем курс биткоина достигнет 1 млн долларов.

Два стула

В ходе интервью Фридман спросил Дурова о двух стульях, появившихся в кадре во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, а также о том, приходилось ли ему самому делать в жизни похожий выбор.

Дуров пояснил, что эта загадка часто встречается в тюрьмах и «метафорически описывает» любую ситуацию, предлагающую выбор между двумя не самыми лучшими вариантами.

«Когда управляешь большим бизнесом или страной, сталкиваешься с такой дилеммой: сделать эту ужасную вещь или эту, не менее ужасную. И, думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество, а потом использовать его, чтобы справиться со второй частью проблемы», — заявил Дуров.

Но все-таки он предложил и более радикальное решение загадки: «Ты берёшь пики с одного стула и используешь их, чтобы срезать то, что на другом стуле».

Порно

Дуров рассказал, что не смотрит порно. «Я не смотрю порно, потому что это замена настоящему и в моей жизни это не нужно. Это просто вынуждает тебя обменивать какую‑то энергию и вдохновение на мимолётное удовольствие», — объяснил Павел.

Хрен моржовый

Во время неинтересных созвонов Дуров ставит на фон бакулюм — кость из пениса моржа. Ее Павлу подарило сибирское племя эвенков в знак уважения.
Миллиардер отметил, что обычно такие подарки получают вожди эвенков в знак признания их отваги и лидерства. Он также рассказал, что выражение «хрен моржовый» в русском языке может использоваться для ироничного отрицания. «Если какое‑то правительство или бизнес-партнер попросили вас дать им что‑то, что вы не хотите давать, вы можете поставить эту кость на заднем фоне во время видеозвонка и надеяться, что они [поймут]», — сказал Дуров.

Телефон

Основатель Telegram сказал, что телефон отвлекает его и назвал время без смартфона любимой частью дня.

«Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решать, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие‑то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать. Создавайте свою повестку. А телефон этому только мешает».

Приседания

По словам Дурова, он делает 300 приседаний и 300 отжиманий каждое утро. «Не уверен, что это сильно меняет тело, но это точно хороший способ тренировать дисциплину, ведь с утра совсем не хочется отжиматься. <…> По возможности я принимаю ледяную ванну, потому что это тоже упражнение в самодисциплине», — сказал он. Павел добавил, что ходит в зал пять-шесть раз в неделю, проводят там от одного до двух часов каждый день.

Завещание

Дуров рассказал, что наследство получат все его дети — как шестеро родных, так и 100 биологических из 12 стран мира, рожденных в результате донорства спермы. «Я не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате донорства спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — пояснил он.

При этом наследники смогут получить доступ к деньгам не ранее чем через 30 лет. «Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не зависели от банковского счета», — добавил Дуров.

