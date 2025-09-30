Основатель Spotify Даниэль Эк оставит пост гендиректора

Основатель и руководитель Spotify, предприниматель Дэниел Эк, объявил о решении уйти с поста генерального директора компании. Об этом сообщает Forbes.
Эк перейдет на пост исполнительного председателя компании. Он будет работать над долгосрочной стратегией и ключевыми инвестициями.
«Я провел двадцать лет, почти всю свою сознательную жизнь, на посту гендиректора Spotify. Я готов перейти от роли игрока к роли тренера», — сказал предприниматель.
Нынешних президентов Spotify Алекса Норстрема и Густава Седерстрема повысят до со-генеральных директоров. Кадровая перестановка cостоится 1 января 2026 года.
Spotify — сервис потокового аудио, основанный в 2006 году Даниэлем Эком и Мартином Лоренцоном. Сейчас он достиг более 696 млн ежемесячных активных пользователей.