Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет

В ближайшие десять лет аэротакси могут появиться в некоторых городах России при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры, считают в Минтрансе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно, поэтапная и на ограниченных маршрутах», — добавили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, для массового перехода на беспилотные самолеты нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также изменение нормативной базы и общественное доверие. «В результате грузовые и специализированные беспилотники получат более широкое применение в ограниченных зонах в ближайшие годы», — сказали в Минтрансе.
В России уже предпринимались попытки по тестированию аэротакси. В 2022 году такие тесты запретили проводить в Сколково. ФСО не согласовала эти тесты из‑за близкого расположения аэропорта Внуково.
Аэротакси — это небольшие летательные аппараты для перевозки пассажиров. Они создают меньше шума, чем классические вертолеты. К тому же, по сравнению с ними, аэротакси нуждаются в меньшей посадочно-взлетной площадке, что делает такую технику более подходящей для городских условий.