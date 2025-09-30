Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет

Фото: Ore Huiying/Getty Images

В ближайшие десять лет аэротакси могут появиться в некоторых городах России при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры, считают в Минтрансе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно, поэтапная и на ограниченных маршрутах», — добавили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, для массового перехода на беспилотные самолеты нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также изменение нормативной базы и общественное доверие. «В результате грузовые и специализированные беспилотники получат более широкое применение в ограниченных зонах в ближайшие годы», — сказали в Минтрансе.

В России уже предпринимались попытки по тестированию аэротакси. В 2022 году такие тесты запретили проводить в Сколково. ФСО не согласовала эти тесты из‑за близкого расположения аэропорта Внуково.

Аэротакси — это небольшие летательные аппараты для перевозки пассажиров. Они создают меньше шума, чем классические вертолеты. К тому же, по сравнению с ними, аэротакси нуждаются в меньшей посадочно-взлетной площадке, что делает такую технику более подходящей для городских условий.

