Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет

Аэротакси — это небольшие летательные аппараты для перевозки пассажиров. Они создают меньше шума, чем классические вертолеты. К тому же, по сравнению с ними, аэротакси нуждаются в меньшей посадочно-взлетной площадке, что делает такую технику более подходящей для городских условий.