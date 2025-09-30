Прибыль Dyson сократилась почти на 50%

Джеймс Дайсон основал компанию в 1991 году в Великобритании. Сейчас это глобальная технологическая организация, занимающаяся разработкой и тестированием устройств в Великобритании, Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах. Одним из ее самых популярных товаров за последнее время стали стайлеры для волос.