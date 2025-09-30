Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%

Фото: @dysonbeauty

В 2024 году у производителя бытовой техники Dyson выручка упала более чем на 500 млн фунтов стерлингов, до 6,5 млрд фунтов. Прибыль до налогообложения снизилась на 47% — до 561 млн фунтов. Об этом сообщает The Guardian.

Основными причинами спада стали замедление экономического роста, снижение потребительской уверенности и колебания валютных курсов, пишет издание. Кроме того, Dyson понесла расходы, связанные с глобальной реорганизацией, включая сокращение более 1 тыс. рабочих мест в Великобритании.

Генеральный директор компании Ханно Кирнер описал 2024 год как «сложный, но необходимый период трансформации». Для оптимизации расходов компания снизила ежегодные дивиденды, выплачиваемые семейной холдинговой компании Weybourne Holdings, с 700 млн фунтов стерлингов до 200 млн.

Джеймс Дайсон основал компанию в 1991 году в Великобритании. Сейчас это глобальная технологическая организация, занимающаяся разработкой и тестированием устройств в Великобритании, Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах. Одним из ее самых популярных товаров за последнее время стали стайлеры для волос.

