OpenAi представила Sora 2 и социальную сеть на ее базе

Кадр: OpenAi

Компания OpenAI представила свою новую ИИ-модель для генерации видео — Sora 2.

«Наша новейшая модель генерации видео более точна в физическом плане, реалистична и управляема, чем предыдущие системы. Она также отличается [возможностью созданию] синхронизированных диалогов и звуковых эффектов», — говорится в релизе.

Sora 2 станет основой для новой социальной сети, похожей на Tik Tok. В Sora App будет лента с вертикальными видео, возможность публиковать собственные ролики, сделанные с помощью ИИ.

Первая версия Sora появилась в феврале 2024 года. Вместе со специалистом по разработке ИИ-систем и видеокреатором «Афиша Daily» разбиралась, чем может быть опасна такая технология и как она может изменить индустрию в будущем.

