SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд

Профсоюз SAG-AFTRA выступил против использования «синтетических актеров» после появления искусственно созданной Тилли Норвуд. Так организация прокомментировала новость, что ИИ-агентство намерено заключить контракт с компьютерно созданной «актрисой».
В заявлении профсоюз подчеркнул, что ИИ не может заменить живых исполнителей, а использование чужих работ без разрешения и компенсации ставит под угрозу доходы актеров и обесценивает человеческое творчество.
«SAG-AFTRA считает, что творчество должно оставаться человеческим. Чтобы было ясно: Тилли Норвуд — это не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на работах бесчисленных профессиональных артистов без их разрешения и компенсации.
У нее нет жизненного опыта, эмоций, и, как мы видим, зрителям неинтересен контент, полностью оторванный от человеческого опыта. Это не решает проблему, а создает ее: использование украденных выступлений ради вытеснения актеров с работы, что ставит под угрозу их доходы и обесценивает человеческое искусство», — говорится в сообщении.
SAG-AFTRA также напомнил продюсерам, что применять синтетические персонажи можно только с соблюдением договорных обязательств, включая уведомление и переговоры с профсоюзом.
Использование ИИ давно вызывает тревогу у актеров и создателей контента. В 2023 году эта тема стала одной из ключевых во время забастовки SAG-AFTRA, а через год забастовка работников игровой индустрии была связана именно с применением технологий ИИ.
Новость о возможном сотрудничестве агентств с Тилли Норвуд вызвала осуждение среди многих звезд, в числе которых Мелисса Баррера, Николас Александер Чавес, Лукас Гейдж, Мара Уилсон и Тони Коллетт.
На шоу «The View» актриса Вупи Голдберг также выразила опасения: «Проблема в том, что вы сталкиваетесь с чем‑то, созданным на основе 5000 других актеров. У него есть харизма Бетт Дэвис, губы Хамфри Богарта и мой юмор», — пошутила она.