Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году

Гитарист Ронни Вуд подтвердил, что 25-й студийный альбом The Rolling Stones полностью готов и увидит свет в 2026 году.
Работа над пластинкой велась вместе с продюсером Эндрю Уоттом, ранее сотрудничавшим с группой на альбоме «Hackney Diamonds» 2023 года, который принес музыкантам «Грэмми».
По словам Вуда, коллектив также надеется отправиться в тур в поддержку релиза. «Мы планируем сыграть несколько концертов, но пока жду окончательных новостей», — сказал он.
О записи нового материала ранее упоминал и сын Кита Ричардса Марлон. Тогда он отметил, что у группы «осталось достаточно песен после прошлого альбома» и что музыканты «воодушевлены успехом».