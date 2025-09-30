Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе

89-летняя Ширли Карри, известная миллионам поклонников как Skyrim Grandma, объявила о завершении карьеры на YouTube после 15 лет работы. За это время она опубликовала более 2400 роликов и собрала 1,3 млн подписчиков.

В прощальном видео Карри объяснила, что больше не получает удовольствия от создания контента по Skyrim: Каждый раз, когда мне в голову приходит новая идея, как разыграть сюжет в Skyrim — а я в основном так и делала, придумывала там свои истории, — я могу снять одно, два или три [видео] с новым персонажем, а потом мне снова становится скучно. Поэтому я просто перестану выкладывать что‑либо, связанное с Skyrim».

Она также назвала одной из причин своего ухода отсутствие значимой вовлеченности со стороны «молодых ребят». «Все, что я получаю, — это [комментарии вроде] „привет, бабушка“ или „я люблю тебя, бабушка“, а я тратила свое время на создание и публикацию видео не для этого».

Теперь Ширли Карри планирует лишь изредка выпускать влоги, когда появится повод. При этом ее образ уже навсегда останется в истории серии. Bethesda пообещала включить Ширли в The Elder Scrolls 6, релиз которого ожидается не раньше 2026 года, а фанаты создали мод, добавляющий ее в Skyrim как игрового персонажа.

