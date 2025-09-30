Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов

Вчера (29 сентября) стало известно, что компанию Electronic Arts (EA) приобретет государственный фонд Саудовской Аравии во главе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Сумма сделки оценивается более чем в 50 млрд долларов.

Завершение приобретения ожидается в первой половине 2027 года. Сделка включает долговые обязательства на 18 млрд долларов, что вызвало опасения среди фанатов. Многие боятся, что EA начнет активнее внедрять микротранзакции и сокращать сотрудников ради финансовой стабильности.

Также геймеры обеспокоены будущим таких франшиз, как The Sims и Mass Effect, так как в Саудовской Аравии однополые отношения остаются вне закона. В 2022 году в стране были запрещены фильмы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Вечные» из‑за наличия квир-персонажей и сцены поцелуя между представителями одного пола.

В ответ гендиректор EA Эндрю Уилсон попытался успокоить игроков, опубликовав заявление: «Мы вступаем в новую эру возможностей. Это одна из крупнейших и наиболее значимых инвестиций в индустрии развлечений. Наши новые партнеры обладают богатым опытом в спорте, играх и развлечениях. Они верят в наших людей, в наше лидерство и в долгосрочное видение, которое мы строим вместе».

Он подчеркнул, что миссия EA «вдохновлять мир на игру» остается неизменной: «Наши ценности и приверженность игрокам и фанатам по всему миру не меняются. Благодаря дисциплине и операционному мастерству мы сможем усилить креативность наших команд, ускорить инновации и реализовать трансформационные проекты, которые позволят EA возглавить будущее индустрии развлечений».

