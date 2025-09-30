Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Шведский блогер снял видео о насмешках над своей внешностью — и нашел в комментариях будущую жену
Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»
Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов

Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал «Огонек» в годы перестройки, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соцсети историка Виктор Мироненко.

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко.

Коротич родился в Киеве в 1936 году. В 1959 году окончил Киевский государственный мединститут им. Богомольца, после чего на протяжении шести лет работал врачом в Украинском институте клинической медицины им. Стражеско, где также окончил аспирантуру

В 1966 году вошел в правление Союза писателей СССР. В 1966–1967 годах Коротич работал главным редактором молодежного журнала «Ранок», после этого печатался в местной и центральной прессе, включая всесоюзный еженедельник «Литературная газета». В 1979 году он стал редактором журнала «Всесвіт» — украинского аналога «Иностранной литературы».

В 1986 году его назначили главным редактором журнала «Огонек». В дни августовского путча 1991 года Коротич находился в США и отказался возвращаться в СССР из‑за опасений о преследовании со стороны ГКЧП. По решению журналистского собрания «Огонька» он был отстранен от должности. С 1991 до 1998 года Коротич был профессором Бостонского университета в США.

Журналист награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2011). Он был также лауреатом Государственной премии Украинской ССР им. Т.Г.Шевченко (1981), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985).

