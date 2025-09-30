Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

В 1986 году его назначили главным редактором журнала «Огонек». В дни августовского путча 1991 года Коротич находился в США и отказался возвращаться в СССР из‑за опасений о преследовании со стороны ГКЧП. По решению журналистского собрания «Огонька» он был отстранен от должности. С 1991 до 1998 года Коротич был профессором Бостонского университета в США.