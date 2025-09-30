Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал «Огонек» в годы перестройки, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соцсети историка Виктор Мироненко.
«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко.
Коротич родился в Киеве в 1936 году. В 1959 году окончил Киевский государственный мединститут им. Богомольца, после чего на протяжении шести лет работал врачом в Украинском институте клинической медицины им. Стражеско, где также окончил аспирантуру
В 1966 году вошел в правление Союза писателей СССР. В 1966–1967 годах Коротич работал главным редактором молодежного журнала «Ранок», после этого печатался в местной и центральной прессе, включая всесоюзный еженедельник «Литературная газета». В 1979 году он стал редактором журнала «Всесвіт» — украинского аналога «Иностранной литературы».
В 1986 году его назначили главным редактором журнала «Огонек». В дни августовского путча 1991 года Коротич находился в США и отказался возвращаться в СССР из‑за опасений о преследовании со стороны ГКЧП. По решению журналистского собрания «Огонька» он был отстранен от должности. С 1991 до 1998 года Коротич был профессором Бостонского университета в США.
Журналист награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2011). Он был также лауреатом Государственной премии Украинской ССР им. Т.Г.Шевченко (1981), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985).