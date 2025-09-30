Шведский видеоблогер Дэвид ведет канал Never Give Up и в последнем ролике рассказал, как платформа YouTube помогла ему обрести семью и преодолеть годы одиночества и неуверенности в себе. Он озаглавил видео «How YouTube Changed My Life».
В 2018 году Дэвид опубликовал видео под названием «Being Ugly: My Experience». В нем он рассказал о насмешках, одиночестве и проблемах с самооценкой из-за своей внешности. Блогер признался, что никогда в жизни не слышал о себе ничего хорошего. Ролик стал популярным — и сейчас у него 25 млн просмотров.
Переломный момент наступил четыре года спустя. В 2022 году под тем же видео оставила комментарий девушка по имени Джулия из Аргентины. «Я вообще-то думаю, что ты симпатичный, честно. Я серьезно», — написала она. Вскоре Дэвид и Джулия начали общаться и влюбились друг в друга.
Сейчас пара ведет совместный блог и делится с подписчиками счастливыми моментами своей жизни — от свадьбы до таймлапса беременности. В 2024 году у Дэвида и Джулии родилась дочь, которую они назвали Стеллой.
После годов неудач в отношениях Дэвиду повезло случайно найти любовь всей жизни. В свиданиях разочаровалась и американка Лиза Каталано — но решила найти мужа с помощью билбордов и реклам на такси. На постерах она разместила ссылку на сайт о себе с интересными фактами, видеоответами на вопросы (например, можно ли целоваться на первом свидании), списком требований к избраннику.