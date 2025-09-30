Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич
Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»
Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии

Шведский блогер снял видео о насмешках над своей внешностью — и нашел в комментариях будущую жену

Фото: Never Give Up

Шведский видеоблогер Дэвид ведет канал Never Give Up и в последнем ролике рассказал, как платформа YouTube помогла ему обрести семью и преодолеть годы одиночества и неуверенности в себе. Он озаглавил видео «How YouTube Changed My Life».

В 2018 году Дэвид опубликовал видео под названием «Being Ugly: My Experience». В нем он рассказал о насмешках, одиночестве и проблемах с самооценкой из-за своей внешности. Блогер признался, что никогда в жизни не слышал о себе ничего хорошего. Ролик стал популярным — и сейчас у него 25 млн просмотров.

Переломный момент наступил четыре года спустя. В 2022 году под тем же видео оставила комментарий девушка по имени Джулия из Аргентины. «Я вообще-то думаю, что ты симпатичный, честно. Я серьезно», — написала она. Вскоре Дэвид и Джулия начали общаться и влюбились друг в друга.

Сейчас пара ведет совместный блог и делится с подписчиками счастливыми моментами своей жизни — от свадьбы до таймлапса беременности. В 2024 году у Дэвида и Джулии родилась дочь, которую они назвали Стеллой.

После годов неудач в отношениях Дэвиду повезло случайно найти любовь всей жизни. В свиданиях разочаровалась и американка Лиза Каталано — но решила найти мужа с помощью билбордов и реклам на такси. На постерах она разместила ссылку на сайт о себе с интересными фактами, видеоответами на вопросы (например, можно ли целоваться на первом свидании), списком требований к избраннику.

Расскажите друзьям