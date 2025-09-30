В 2018 году Дэвид опубликовал видео под названием «Being Ugly: My Experience». В нем он рассказал о насмешках, одиночестве и проблемах с самооценкой из-за своей внешности. Блогер признался, что никогда в жизни не слышал о себе ничего хорошего. Ролик стал популярным — и сейчас у него 25 млн просмотров.