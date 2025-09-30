Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»

Инвесторы оценили в 75 млн долларов стартап 18-летнего предпринимателя из США Эрика Чжу Sperm Racing («гонки сперматозоидов»). Об этом сообщает The San Francisco Standard.
Компания, основанная всего девять месяцев назад, получила 10 млн долларов инвестиций на посевном раунде. Инвесторами выступили диджей 3lau, основатель Pudgy Penguins Лука Нец и фонд Figment Capital.
Задумка Sperm Racing заключается в том, что молодые мужчины сдают образцы спермы, которые затем запускают на миниатюрный трек. Побеждает тот, чьи сперматозоиды пройдут трассу быстрее.
Первые соревнования Чжу провел в Лос-Анджелесе в апреле. Победители получили по 10 тыс. долларов, а проигравших обливали белой слизью. Видео стали вирусными, собрав 450 млн просмотров. У проекта появились многочисленные фанаты и внимание со стороны СМИ.
Позже возник скандал: журналисты выяснили, что «живые» гонки были смонтированы заранее, а победители — известны еще до шоу. При этом на исход можно было ставить деньги на платформе Polymarket.
Чжу объяснил это тем, что гонку делали в спешке, слепив за 25 дней примитивный CGI-симулятор. Анимация сперматозоидов создавалась командой вручную после измерения скорости и дистанции. Теперь же, как уверяет предприниматель, систему модернизировали, и зрители видят на экране реальную трансляцию.
По словам Чжу, цель стартапа ― геймифицировать заботу о здоровье и выстроить вокруг мужской фертильности целую экосистему. Партнер Figment Capital Джеймс Парилло называет «гонки сперматозоидов» удачным сочетанием «развлечения и здоровья», указывая на рост интереса к отслеживанию биометрических данных.
Юный предприниматель утверждает, что идея пришла к нему после разговора с неназванным миллиардером. Тот якобы пригласил Чжу в Нью-Йорк, спросил о самой безумной мечте и предложил воплотить ее. Деньги же в проект начали поступать стремительно: один из инвесторов перевел 300 тыс. долларов без каких-либо подписанных соглашений.
В Кремниевой долине к гонкам сперматозоидов подогревает интерес общий ажиотаж вокруг мужской фертильности. Среди тех, кто способствует вниманию к теме, — биохакер Брайан Джонсон и нейробиолог из Стэнфорда Эндрю Хуберман. Чжу отмечает, что многие мужчины старше 30 лет сталкиваются с проблемами зачатия из-за ухудшения качества спермы.