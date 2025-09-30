Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»

Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич
Шведский блогер снял видео о насмешках над своей внешностью — и нашел в комментариях будущую жену
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»
Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии

Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»

Фото: Sperm Racing/YouTube

Инвесторы оценили в 75 млн долларов стартап 18-летнего предпринимателя из США Эрика Чжу Sperm Racing («гонки сперматозоидов»). Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Компания, основанная всего девять месяцев назад, получила 10 млн долларов инвестиций на посевном раунде. Инвесторами выступили диджей 3lau, основатель Pudgy Penguins Лука Нец и фонд Figment Capital.

Задумка Sperm Racing заключается в том, что молодые мужчины сдают образцы спермы, которые затем запускают на миниатюрный трек. Побеждает тот, чьи сперматозоиды пройдут трассу быстрее. 

Первые соревнования Чжу провел в Лос-Анджелесе в апреле. Победители получили по 10 тыс. долларов, а проигравших обливали белой слизью. Видео стали вирусными, собрав 450 млн просмотров. У проекта появились многочисленные фанаты и внимание со стороны СМИ.

Позже возник скандал: журналисты выяснили, что «живые» гонки были смонтированы заранее, а победители — известны еще до шоу. При этом на исход можно было ставить деньги на платформе Polymarket. 

Чжу объяснил это тем, что гонку делали в спешке, слепив за 25 дней примитивный CGI-симулятор. Анимация сперматозоидов создавалась командой вручную после измерения скорости и дистанции. Теперь же, как уверяет предприниматель, систему модернизировали, и зрители видят на экране реальную трансляцию. 

По словам Чжу, цель стартапа ― геймифицировать заботу о здоровье и выстроить вокруг мужской фертильности целую экосистему. Партнер Figment Capital Джеймс Парилло называет «гонки сперматозоидов» удачным сочетанием «развлечения и здоровья», указывая на рост интереса к отслеживанию биометрических данных. 

Юный предприниматель утверждает, что идея пришла к нему после разговора с неназванным миллиардером. Тот якобы пригласил Чжу в Нью-Йорк, спросил о самой безумной мечте и предложил воплотить ее. Деньги же в проект начали поступать стремительно: один из инвесторов перевел 300 тыс. долларов без каких-либо подписанных соглашений. 

В Кремниевой долине к гонкам сперматозоидов подогревает интерес общий ажиотаж вокруг мужской фертильности. Среди тех, кто способствует вниманию к теме, — биохакер Брайан Джонсон и нейробиолог из Стэнфорда Эндрю Хуберман. Чжу отмечает, что многие мужчины старше 30 лет сталкиваются с проблемами зачатия из-за ухудшения качества спермы.

Расскажите друзьям