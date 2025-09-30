Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»

Фото: Netflix

Netflix представил трейлер ромкома «Отпуск на двоих» — экранизации одноименного романа Эмили Генри. Премьера картины запланирована на 9 января 2026 года.

Главные герои — полные противоположности: энергичная Поппи ведет блог о путешествиях, а домосед Алекс работает учителем английского. Каждое лето дуэт собирался на недельный отпуск, но после поездки в Хорватию их общение неожиданно прекратилось на пару лет.

Поппи решает возродить традицию и зовет Алекса в новое путешествие. Тот же приглашает девушку на свадьбу своего брата. Оба героя начинают сомневаться, не скрывается ли за дружбой нечто большее.

Видео: Netflix

Главные роли в картине исполнили Эмили Бейдер, известная по сериалу «Моя леди Джейн» о жизни английской королевы Джейн Грей, и Том Блит — Кориолан Сноу из приквела «Голодных игр» с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах».

Режиссером «Отпуска на двоих» выступил Бретт Хейли, знакомый зрителю по фильму «Все радостные места» с Эль Фэннинг и Джастисом Смитом. Хейли также работал над картинами «Я увижу тебя в своих снах», «Герой» и «Громко бьются сердца».

