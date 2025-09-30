Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом

Тейлор Свифт установила новый рекорд на Spotify. Ее грядущий альбом «The Life of a Showgirl» собрал более 5 млн предсохранений еще до выхода. Это первый альбом в истории платформы, достигший такого показателя.
Релиз пластинки состоится 3 октября. Она станет 12-й студийной работой певицы, следующей за прошлогодней «The Tortured Poets Department», которая ранее удерживала рекорд предсохранений.
В день релиза Свифт выступит в шоу Грэма Нортона, а более 500 магазинов Target в США откроются в полночь, чтобы начать продажи пластинок. Альбом создан в сотрудничестве с продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком.
В треклист вошел дуэт с Сабриной Карпентер. По словам певицы, пластинка отражает ее «яркое и драматичное внутреннее состояние» во время мирового тура «The Eras Tour».