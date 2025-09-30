Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала

YouTube выплатит 24,5 млн долларов по иску президента США Дональда Трампа из‑за блокировки его аккаунта после штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.
22 млн долларов из суммы направят «Trust for the National Mall» — некоммерческой организации, которая занимается строительством нового бального зала Белого дома. Оставшуюся часть денег передадут другим истцам, обвинившим видеосервис в цензуре. YouTube не признал правонарушения и не будет вносить изменения в продукт или политику компании, отмечает Reuters.
Аккаунты Трампа были заблокированы, после того как его сторонники, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здание Капитолия в январе 2021 года. Руководство соцсетей решило, что Трамп своими сообщениями стимулировал протест.
Первым аккаунт Трампа заблокировал Twitter. Сразу после были заблокированы его аккаунты в Facebook* и Instagram**. Затем страницу Трампа заблокировал YouTube: возможность загружать новые видео и оставлять комментарии для политика была отключена. Трамп обратился в суд.
Кроме того, в феврале 2022 года он запустил собственную cоцсеть — Truth Social.
В январе 2025-го Meta*** согласилась выплатить 25 млн долларов по иску Трампа. В феврале 2025 года соцсеть Х согласилась компенсировать 10 млн долларов.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.