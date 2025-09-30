Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала

Первым аккаунт Трампа заблокировал Twitter. Сразу после были заблокированы его аккаунты в Facebook* и Instagram**. Затем страницу Трампа заблокировал YouTube: возможность загружать новые видео и оставлять комментарии для политика была отключена. Трамп обратился в суд.

Кроме того, в феврале 2022 года он запустил собственную cоцсеть — Truth Social.