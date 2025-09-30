В российских кинотеатрах покажут все части «Сумерек»

С 1 октября по 1 ноября в российских кинотеатрах вновь покажут все фильмы франшизы «Сумерки». Информация о сеансах появилась на сайтах сетей кинотеатров «Киномакс» и «Синема 5».
Российский прокат будет неофициальным ― кинотеатры предлагают просмотр фильмов сумеречной саги в качестве «предсеансового обслуживания» перед российскими короткометражками.
Сеансы пройдут в нескольких крупных российских городах, включая Москву и Петербург. 1 и 4 октября запланированы показы первых «Сумерек» (2008), 8 и 11 октября ― второй части «Новолуние» (2009), 15 и 18 октября ― «Затмение» (2010), 22 и 25 октября ― «Рассвет. Часть 1» (2011), 29 октября и 1 ноября ― «Рассвет. Часть 2» (2012).
Ранее Lionsgate анонсировала повторный прокат саги «Сумерки» в США. Показы также пройдут в октябре. Американским зрителем фильмы покажут в обновленной 4K-версии.
Популярность «Сумерек» традиционно возрастает осенью. Это время года даже называют сезоном «хоа-хоа-хоа» ― в честь песни «Eyes on Fire» группы Blue Foundation, которая звучит в первом фильме серии. Фанаты «Сумерек» устраивают осенью марафоны любимых фильмов. О том, как еще интернет встречает дождливый и туманный сезон, мы рассказывали здесь.