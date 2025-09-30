В российских кинотеатрах покажут все части «Сумерек»

Популярность «Сумерек» традиционно возрастает осенью. Это время года даже называют сезоном «хоа-хоа-хоа» ― в честь песни «Eyes on Fire» группы Blue Foundation, которая звучит в первом фильме серии. Фанаты «Сумерек» устраивают осенью марафоны любимых фильмов. О том, как еще интернет встречает дождливый и туманный сезон, мы рассказывали здесь.