OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ

Фото: Robin_Redline/Unsplash

Компания OpenAI работает над приложением для создания вертикальных видео с помощью нейросети Sora 2, сообщают источники Wired. Платформа будет работать по принципу тиктока, но весь контент в ней будет сгенерирован ИИ.

Приложение позволит создавать видео длиной до 10 секунд. Так же, как и в тиктоке, пользователи смогут лайкать, комментировать и создавать ремиксы с чужими видео. На главной странице расположится раздел «Для вас».

Чтобы генерировать видео с собой, необходимо будет подтвердить личность. При этом другие пользователи тоже смогут применять эту внешность в своих роликах — но при каждом использовании владельцу образа будет приходить уведомление, даже если видео осталось в черновике.

OpenAI уже провела запуск такого приложения для сотрудников и получила положительные отзывы. По данным источников, некоторые руководители в шутку отметили, что увлечение работников новым сервисом может начать негативно сказываться на их продуктивности.

Ранее эксперты компании проанализировали 1,5 млн запросов пользователей к ChatGPT и составили список самых популярных причин для обращений в чат-бот. Более трех четвертей всех разговоров связаны с практическими рекомендациями (28,3%), написанием текстов (28,1%) и поиском информации (21,3%). Менее популярные категории — технические инструкции (7,5%), поиск мультимедиа (6%) и самовыражение (4,3%).

