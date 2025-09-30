Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день

Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс

Фото: prezydent.pl

Президент Польши Кароль Навроцкий не собирается отказываться от употребления снюса. Об этом он рассказал в эфире Radio Zet.

Однако он добавил, что «когда‑нибудь бросит» его. Президент уточнил, что впервые познакомился со снюсом «благодаря коллегам».

Ранее Навроцкого заподозрили в СМИ в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН. Камеры засняли, как президент взял коробку у помощника, а затем положил что‑то в рот.

«Забавно, что пакетик с никотином вызывает такой интерес, в то время как на форуме ООН во многих местах <…> делегаты, президенты и их команды курят сигареты и сигары», — сказал политик, комментируя инцидент.

Снюс — это измельченный увлажненный табак, который помещается между десной и верхней губой на продолжительное время. С 2015 года его запрещено производить и продавать в России.

Расскажите друзьям