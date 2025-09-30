Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс

Президент Польши Кароль Навроцкий не собирается отказываться от употребления снюса. Об этом он рассказал в эфире Radio Zet.
Однако он добавил, что «когда‑нибудь бросит» его. Президент уточнил, что впервые познакомился со снюсом «благодаря коллегам».
Ранее Навроцкого заподозрили в СМИ в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН. Камеры засняли, как президент взял коробку у помощника, а затем положил что‑то в рот.
«Забавно, что пакетик с никотином вызывает такой интерес, в то время как на форуме ООН во многих местах <…> делегаты, президенты и их команды курят сигареты и сигары», — сказал политик, комментируя инцидент.
Снюс — это измельченный увлажненный табак, который помещается между десной и верхней губой на продолжительное время. С 2015 года его запрещено производить и продавать в России.