В Москве, Петербурге, Краснодаре и Новосибирске пройдет фестиваль «Каро/Арт». Тема — сюрреализм

Фото: A-One

Этой осенью в четырех городах России состоится ежегодный фестиваль авторского кино «Каро/Арт». 15–19 октября он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, с 30 октября по 4 ноября — в Краснодаре и Новосибирске. Приобрести билеты можно на сайте «Афиши».

Программа разделена на несколько блоков: зарубежные премьеры, российские премьеры, классика, театр и специальная программа, включающая направления «музыка», «видеоарт», «мода». Темой фестиваля в этом году стал сюрреализм. Программа эклектична, полна мультижанровых работ на стыке искусств, от видеоарта и записей театральных постановок до музыкальных клипов.

Главным событием станет премьера «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, в мае получившей Гран-при Каннского кинофестиваля. Среди других ключевых премьер — «Звук падения» Маши Шилински и «Воскрешение» Би Ганя, тоже тоже отмеченные наградами в Каннах.

В блоке российских премьер зрители увидят документальный фильм «Лес. Хранитель жизни» Ирины Журавлевой-Шапман, комедийную драму «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и другие картины. В рамках классической программы покажут фильм Алексея Германа «Хрусталев, машину!» на 35-миллиметровой пленке.

При покупке билетов на afisha.ru подписчики «СберПрайм» смогут получить кешбэк бонусами 20%.

