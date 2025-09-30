Этой осенью в четырех городах России состоится ежегодный фестиваль авторского кино «Каро/Арт». 15–19 октября он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, с 30 октября по 4 ноября — в Краснодаре и Новосибирске. Приобрести билеты можно на сайте «Афиши».