Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»

Фото: пресс-материалы

Редакция «Афиши Daily» вручила специальную награду на международном кинофестивале молодежных фильмов «Высоко». Спецприза от издания удостоился мультфильм «Стеклодув» пакистанского режиссера Усмана Риаза. 

Награду с формулировкой «За выдающиеся достижения в искусстве аниме, достойные лучших работ Хаяо Миядзаки» вручила представителю прокатчика главный редактор Александра Садыкова. По ее мнению, «Стеклодув» ― прекрасная картина, ярко и эстетично напоминающая о том, что любовь сильнее всего, а искусство — необходимая опора в сложном мире. 

«Каждому из нас иногда нужно разглядеть свет в песчинке, и работа режиссера Усмана Риаза — как раз такая песчинка, пропитанная вдохновляющими деталями, мастерски сложенными в жизнеутверждающий нарратив о важности взаимопонимания и принятия. Редакция „Афиши Daily“ систематически поддерживает и продвигает молодых представителей творческих профессий, поэтому участие в подобных мероприятиях — большая радость и продолжение нашей миссии», ― прокомментировала Садыкова.

Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал мультфильм Риаза революционным во всех отношениях. «Давненько я не смотрел залпом столько фильмов про молодежь. Мне показалось, что зарубежная программа была посильнее российской, а моими фаворитами стали аниме: классическое японское („Твой цвет“) и, неожиданно, пакистанское („Стеклодув“). Оба были хороши, но предпочтение я решил отдать пакистанскому, потому что... ну сколько пакистанских аниме вы видели в своей жизни?» ― прокомментировал он.  

Фестиваль «Высоко» проходил в Москве с 25 по 28 сентября. На нем представили более 60 фильмов разных жанров: игровые, документальные, анимационные, научно-популярные и экспериментальные проекты. 

Гран-при зрительских симпатий был присужден фильму «Нахимовцы. Янтарный берег» режиссера Дмитрия Губарева. В номинации «Лучший фильм» победила подростковая драма «Сумма квадратов катетов» россиянки Киты Фрайхайт. В категории «Перспектива» награда досталась картине «Невзгодам вопреки» режиссера Арьяна Чандры Пракаша из Индии. 

Лучшим анимационным фильмом признали «Лакрифагию» Елизаветы Климаевой, лучшим игровым фильмом ― «Свои» Ульяны Желтухиной. «Все в порядке» турецкого режиссера Мухаммета Беяздага выиграл в секции документалок, а «Зуб даю» Сергея Анненкова получил приз за лучший дебют.

