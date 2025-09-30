Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»

Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал мультфильм Риаза революционным во всех отношениях. «Давненько я не смотрел залпом столько фильмов про молодежь. Мне показалось, что зарубежная программа была посильнее российской, а моими фаворитами стали аниме: классическое японское („Твой цвет“) и, неожиданно, пакистанское („Стеклодув“). Оба были хороши, но предпочтение я решил отдать пакистанскому, потому что... ну сколько пакистанских аниме вы видели в своей жизни?» ― прокомментировал он.