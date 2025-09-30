Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»

Редакция «Афиши Daily» вручила специальную награду на международном кинофестивале молодежных фильмов «Высоко». Спецприза от издания удостоился мультфильм «Стеклодув» пакистанского режиссера Усмана Риаза.
Награду с формулировкой «За выдающиеся достижения в искусстве аниме, достойные лучших работ Хаяо Миядзаки» вручила представителю прокатчика главный редактор Александра Садыкова. По ее мнению, «Стеклодув» ― прекрасная картина, ярко и эстетично напоминающая о том, что любовь сильнее всего, а искусство — необходимая опора в сложном мире.
«Каждому из нас иногда нужно разглядеть свет в песчинке, и работа режиссера Усмана Риаза — как раз такая песчинка, пропитанная вдохновляющими деталями, мастерски сложенными в жизнеутверждающий нарратив о важности взаимопонимания и принятия. Редакция „Афиши Daily“ систематически поддерживает и продвигает молодых представителей творческих профессий, поэтому участие в подобных мероприятиях — большая радость и продолжение нашей миссии», ― прокомментировала Садыкова.
Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал мультфильм Риаза революционным во всех отношениях. «Давненько я не смотрел залпом столько фильмов про молодежь. Мне показалось, что зарубежная программа была посильнее российской, а моими фаворитами стали аниме: классическое японское („Твой цвет“) и, неожиданно, пакистанское („Стеклодув“). Оба были хороши, но предпочтение я решил отдать пакистанскому, потому что... ну сколько пакистанских аниме вы видели в своей жизни?» ― прокомментировал он.
Фестиваль «Высоко» проходил в Москве с 25 по 28 сентября. На нем представили более 60 фильмов разных жанров: игровые, документальные, анимационные, научно-популярные и экспериментальные проекты.
Гран-при зрительских симпатий был присужден фильму «Нахимовцы. Янтарный берег» режиссера Дмитрия Губарева. В номинации «Лучший фильм» победила подростковая драма «Сумма квадратов катетов» россиянки Киты Фрайхайт. В категории «Перспектива» награда досталась картине «Невзгодам вопреки» режиссера Арьяна Чандры Пракаша из Индии.
Лучшим анимационным фильмом признали «Лакрифагию» Елизаветы Климаевой, лучшим игровым фильмом ― «Свои» Ульяны Желтухиной. «Все в порядке» турецкого режиссера Мухаммета Беяздага выиграл в секции документалок, а «Зуб даю» Сергея Анненкова получил приз за лучший дебют.