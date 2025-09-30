Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста

Создатель «Плохого доктора» Патрик МакМанус готовит новый проект для Peacock. Об этом сообщает Deadline.
Он займется адаптацией подкаста Vigilante в художественный сериал, посвященный реальной истории спасателя Тима Миллера из Техаса. Миллер посвятил десятилетия поискам пропавших людей и помог раскрыть сотни дел, однако главным испытанием для него стало убийство собственной дочери.
Сюжет исследует его одержимость, грани между справедливостью и самосудом, а также тяжелые последствия для близких и посторонних. МакМанус выступит сценаристом и исполнительным продюсером вместе с Эшли Мишель Хобан и Ахмаду Гарбой («Halo»).
Для МакМануса это еще один проект для стриминга. В октябре на Peacock выходит документальный сериал о Джоне Уэйне Гейси, а также готовится драма «Crush» о закулисье ток-шоу.