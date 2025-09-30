Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась

Производство байопика о Бритни Спирс, права на который приобрела Universal Studios в 2023 году, оказалось фактически замороженным. По данным Daily Mail, за год после анонса проект так и не сдвинулся с места.
У фильма до сих пор нет сценария, не начат кастинг, а команда занята другими проектами. Лента должна была стать экранизацией мемуаров певицы «Женщина во мне» под руководством режиссера Джона М.Чу («Злая»).
Однако его напряженный график, а также нестабильное поведение Спирс затруднили развитие проекта. Инсайдеры отмечают, что договориться о встречах с певицей крайне сложно, а она сама должна быть активно вовлечена в процесс.
Фанаты уже предлагали кандидатуры на главную роль, включая Сабрину Карпентер, Сидни Суини и Милли Бобби Браун. Но окончательное решение остается за самой Спирс, которая, по словам источников, не в восторге от слишком настойчивых претенденток.
Бритни выпустила книгу мемуаров в октябре 2023 года. Только в США продали более 2,5 млн копий издания. Аудиоверсию биографии озвучила номинантка на премию «Оскар» Мишель Уилльямс. В книге Спирс поделилась воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказала о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас поведала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.