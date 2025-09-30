Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась

Бритни выпустила книгу мемуаров в октябре 2023 года. Только в США продали более 2,5 млн копий издания. Аудиоверсию биографии озвучила номинантка на премию «Оскар» Мишель Уилльямс. В книге Спирс поделилась воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказала о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас поведала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.