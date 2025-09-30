Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день

Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась

Фото: Hulu

Производство байопика о Бритни Спирс, права на который приобрела Universal Studios в 2023 году, оказалось фактически замороженным. По данным Daily Mail, за год после анонса проект так и не сдвинулся с места.

У фильма до сих пор нет сценария, не начат кастинг, а команда занята другими проектами. Лента должна была стать экранизацией мемуаров певицы «Женщина во мне» под руководством режиссера Джона М.Чу («Злая»).

Однако его напряженный график, а также нестабильное поведение Спирс затруднили развитие проекта. Инсайдеры отмечают, что договориться о встречах с певицей крайне сложно, а она сама должна быть активно вовлечена в процесс.

Фанаты уже предлагали кандидатуры на главную роль, включая Сабрину Карпентер, Сидни Суини и Милли Бобби Браун. Но окончательное решение остается за самой Спирс, которая, по словам источников, не в восторге от слишком настойчивых претенденток.

Бритни выпустила книгу мемуаров в октябре 2023 года. Только в США продали более 2,5 млн копий издания. Аудиоверсию биографии озвучила номинантка на премию «Оскар» Мишель Уилльямс. В книге Спирс поделилась воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказала о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас поведала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.

