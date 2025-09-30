«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала

Okko интегрировал сериал «Лихие» в воскресный матч ФК «Спартак-Москва» против «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
На трех центральных секторах московской команды болельщики были в футболках с логотипом криминальной саги Юрия Быкова. После матча зрители могли забрать мерч в качестве сувенира.
Атмосферу 90-х дополнили хиты десятилетия, которые прозвучали перед началом матча. Среди зрителей был Егор Кенжаметов, сыгравший в сериале одну из главных ролей. А после каждого гола на табло появлялась фраза, отсылающая к проекту Okko: «Это было лихо!». Такая надпись высветилась на экране трижды: «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.
Другие части стадиона тоже украсили брендингом «Лихих»: промо можно было увидеть на бортах, экранах в чаше стадиона, в подтрибунке и даже на фасаде арены.
Вторая часть криминальной драмы Юрия Быкова уже выходит в Okko. По словам создателей, в новых эпизодах будет захватывающая драма, сильные женские линии и обилие экшна.
С этого сезона Okko сотрудничает с московским «Спартаком». Онлайн-кинотеатр публикует архивные матчи, эксклюзивные материалы о клубе и приглашает игроков команды в студию.