«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала

Атмосферу 90-х дополнили хиты десятилетия, которые прозвучали перед началом матча. Среди зрителей был Егор Кенжаметов, сыгравший в сериале одну из главных ролей. А после каждого гола на табло появлялась фраза, отсылающая к проекту Okko: «Это было лихо!». Такая надпись высветилась на экране трижды: «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.