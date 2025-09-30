«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала

Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»
Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу

«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала

Okko интегрировал сериал «Лихие» в воскресный матч ФК «Спартак-Москва» против «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

На трех центральных секторах московской команды болельщики были в футболках с логотипом криминальной саги Юрия Быкова. После матча зрители могли забрать мерч в качестве сувенира.

Атмосферу 90-х дополнили хиты десятилетия, которые прозвучали перед началом матча. Среди зрителей был Егор Кенжаметов, сыгравший в сериале одну из главных ролей. А после каждого гола на табло появлялась фраза, отсылающая к проекту Okko: «Это было лихо!». Такая надпись высветилась на экране трижды: «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.

Другие части стадиона тоже украсили брендингом «Лихих»: промо можно было увидеть на бортах, экранах в чаше стадиона, в подтрибунке и даже на фасаде арены.

Вторая часть криминальной драмы Юрия Быкова уже выходит в Okko. По словам создателей, в новых эпизодах будет захватывающая драма, сильные женские линии и обилие экшна. 

С этого сезона Okko сотрудничает с московским «Спартаком». Онлайн-кинотеатр публикует архивные матчи, эксклюзивные материалы о клубе и приглашает игроков команды в студию.

