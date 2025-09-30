Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix

Фото: Netflix

Джордж Кей («Люпен», «Захваченный рейс») работает над новым криминальным триллером «Дело» для Netflix. Об этом пишет Variety.

Главные роли в пятисерийном мини-сериале исполнили Якоб Офтебро и Петер Андерссон, сыгравшие отца и сына — детективов, которым предстоит объединиться ради поимки серийного убийцы.

Сюжет разворачивается в летнем Стокгольме. Следователь Томас Берг расследует дело маньяка, охотящегося на его коллег-полицейских. Чтобы остановить преступника, он обращается к своему отцу Альфреду — бывшему детективу с испорченной репутацией. Разногласия между ними становятся главным препятствием в охоте на одного из самых жестоких убийц в истории Швеции.

Режиссером выступил Кристоффер Нюхольм. В актерский состав также вошли Электра Холлман, Александер Абдалла, Хенрик Норлен, Магнус Креппер и другие. Съемки завершились в Стокгольме, а мировая премьера на Netflix запланирована на следующий год.

