Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix

Сюжет разворачивается в летнем Стокгольме. Следователь Томас Берг расследует дело маньяка, охотящегося на его коллег-полицейских. Чтобы остановить преступника, он обращается к своему отцу Альфреду — бывшему детективу с испорченной репутацией. Разногласия между ними становятся главным препятствием в охоте на одного из самых жестоких убийц в истории Швеции.