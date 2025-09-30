В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов

Техническое задание на создание системы мониторинга духовно-нравственных ценностей учащихся разместили на портале госзакупок, сообщает ТАСС. Победителем тендера стало ООО «Игры синих котов», которое предложило выполнить работу за минимальную цену — 1,3 млн рублей.
Приложение будет тестировать студентов вузов, интерпретировать результаты и готовить индивидуальные рекомендации. Приложение соберет реестр ответов всех пользователей и визуализирует результаты анализа расположатся на интерактивном дашборде.
Оценка будет выстраиваться по пяти ключевым направлениям: образовательному, патриотическому, этическому, культурному, социально-ориентированному. Учитываться также будет поведенческий коэффициент.
В тестах будут предусмотрены разные форматы заданий — закрытые и открытые вопросы, задания с вариантами ответов.
Приложение адаптируют для всех типов устройств, в т. ч. смартфонов и планшетов. «Игры синих котов» изготовят приложение за 15 дней.