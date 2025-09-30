Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов

1 октября в Китае стартует программа виз, рассчитанная на молодых специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики. Об этом сообщает Reuters.
Новая категория позволяет иностранцам въезжать, жить и работать в стране без обязательного приглашения от работодателя (это ключевое отличие от американской визы H-1B).
Эксперты называют время запуска «удачным». Тогда как США возводят барьеры, Пекин снимает их, подчеркивает Reuters. По данным издания, новая виза может заинтересовать, прежде всего, индийских специалистов, которые традиционно составляли большинство обладателей H-1B.
Однако в китайских документах пока нет ясности по возрастным и образовательным критериям. Кроме того, не предусмотрены финансовые льготы, пути к постоянному виду на жительство или визы для членов семьи. Еще для работы в китайских компаниях часто требуется знание мандаринского языка.