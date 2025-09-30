Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией

Фото: Caught In Joy/Unsplash

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) опубликовал масштабное исследование о том, как изменилась российская музыкальная индустрия после 2022 года.

Один из главных выводов: рынок переходит от глобально интегрированной модели к локальной и продолжит расти, несмотря на давление со стороны законодательства и рост издержек.

Авторы материала проанализировали, что прямо сейчас происходит с правовым полем, стримингами, дистрибьюторами, лейблами, концертами и фестивалями, а также артистами и музыкальными трендами, читайте в нашем большом разборе.

По оценке «Яндекс Музыки», только в 2025 году рынок стримингов увеличится более чем на 20%. При этом в индустрии наблюдается рост релизов, усиление конкуренции и проблемы с пиратством и ИИ-контентом.

Среди трендов, которые выделяют авторы: ностальгия по поп-музыке нулевых, «пацанский рэп» и появление «попа для нефоров». В топе чартов закрепились российские артисты, а на инди-сцене выделились так называемые «новые добрые».

Бахтияр Алиев (Bahh Tee), артист и основатель дистрибьютора Ovokacho, отметил, что количество контента растет стремительно, а вместе с ним и нагрузка на лейблы. По его словам, одни компании увязают в конвейерном выпуске музыки без роста доходов, а другие — напротив, сокращают число артистов и зарабатывают больше.

Для исследования ИМИ поговорил с представителями более чем 60 игроков рынка — от стримингов «VK Музыка», «Яндекс Музыка» и «Звук» до фестивалей «Дикая мята» и Stereoleto. 

