Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией

Бахтияр Алиев (Bahh Tee), артист и основатель дистрибьютора Ovokacho, отметил, что количество контента растет стремительно, а вместе с ним и нагрузка на лейблы. По его словам, одни компании увязают в конвейерном выпуске музыки без роста доходов, а другие — напротив, сокращают число артистов и зарабатывают больше.