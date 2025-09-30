Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных

Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков

Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных

Фото: Sigmund/Unsplash

В мае — июне количество вакансий в России превысило число незанятых: 1,8 млн открытых мест против 1,7 млн человек, сообщают «Известия». Информация следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие. 

«Сейчас на рынке труда сохраняется дефицит кадров, который возник в основном из-за демографических изменений — выхода на рынок относительно малочисленного поколения», — пояснил результаты директор научно-исследовательского центра ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

При этом вакансии неравномерно распределены по стране: в Москве открыто 210,8 тыс. мест в Московской области — 116,8 тыс. В это же время в Ненецкой автономной области доступны всего 100 рабочих мест.

Средний уровень безработицы по стране остался на минимальном уровне — к июню он опустился до 2,2%.

Ранее сервис онлайн-психотерапии «Ясно» совместно с карьерным сервисом «Эйч»выяснили, что 53% россиян уходят с работы из‑за выгорания. Каждый третий (35,2%) может находиться в состоянии выгорания годами, а каждый пятый — более полугода.

