Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных

В мае — июне количество вакансий в России превысило число незанятых: 1,8 млн открытых мест против 1,7 млн человек, сообщают «Известия». Информация следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие.
«Сейчас на рынке труда сохраняется дефицит кадров, который возник в основном из-за демографических изменений — выхода на рынок относительно малочисленного поколения», — пояснил результаты директор научно-исследовательского центра ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.
При этом вакансии неравномерно распределены по стране: в Москве открыто 210,8 тыс. мест в Московской области — 116,8 тыс. В это же время в Ненецкой автономной области доступны всего 100 рабочих мест.
Средний уровень безработицы по стране остался на минимальном уровне — к июню он опустился до 2,2%.
