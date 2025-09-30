Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»

В России завершилась приватизация киностудии «Союзмультфильм», сообщает РБК. Информация содержится в поправках в бюджет на 2025 год.
Ожидается, что сделка принесет в казну около 1,12 млрд рублей.
«Союзмультфильм» находился в плане приватизации с 2009 года. В 2021 году киностудию преобразовали в акционерное общество.
Недавно коллаборацию с «Союзмультфильмом» выпустил бренд Befree. В коллекцию вошли футболки и лонгсливы, на которых персонажи анимационной студии дополняют мемные фразы. К примеру, Ежик в тумане сопровождается высказыванием Идущего к реке «Для меня этот мир уже абсолютно понятен», а попугай Кеша ― надписью «Ochen’ bizi».