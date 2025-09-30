Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»

Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Китай запускает новую визу для иностранных IT-специалистов
В России разработают приложение для оценки уровня традиционных ценностей студентов
Ностальгия, взлет стримингов и «новые добрые»: ИМИ выяснил, что происходит с музыкальной индустрией
Количество вакансий на российском рынке труда превысило число безработных
Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»
Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу

Государство продало свою долю в «Союзмультфильме»

Иллюстрация: «Союзмультфильм»

В России завершилась приватизация киностудии «Союзмультфильм», сообщает РБК. Информация содержится в поправках в бюджет на 2025 год.

Ожидается, что сделка принесет в казну около 1,12 млрд рублей.

«Союзмультфильм» находился в плане приватизации с 2009 года. В 2021 году киностудию преобразовали в акционерное общество.

Недавно коллаборацию с «Союзмультфильмом» выпустил бренд Befree. В коллекцию вошли футболки и лонгсливы, на которых персонажи анимационной студии дополняют мемные фразы. К примеру, Ежик в тумане сопровождается высказыванием Идущего к реке «Для меня этот мир уже абсолютно понятен», а попугай Кеша ― надписью «Ochen’ bizi». 

Расскажите друзьям