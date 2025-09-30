Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
На Земле началась сильная магнитная буря

Фото: Лаборатория ИКИ РАН/Telegram

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за 3 месяца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Индекс геомагнитной активности Kp зафиксировал выброс до уровня 7.33, что соответствует категории G3+ по 5-балльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле ударил крупный солнечный протуберанец.

t.me/lpixras

При бурях уровня G3 возможны воздействия на энергетические и спутниковые системы, проблемы в радионавигации и радиосвязи, ложные срабатывания систем защиты. У космических аппаратов может увеличиться снос с орбиты.

На планете продолжаются мощные полярные сияния, теперь их видно в Канаде и северных штатах США. Ранее сияние озарило небо в нескольких регионах России.

Магнитные бури и полярные сияния возникли из-за увеличения активности Солнца, которое началось на прошедших выходных. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что это станет существенным фактором космической погоды как минимум еще на несколько дней.

