На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитные бури и полярные сияния возникли из-за увеличения активности Солнца, которое началось на прошедших выходных. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что это станет существенным фактором космической погоды как минимум еще на несколько дней.