На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за 3 месяца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Индекс геомагнитной активности Kp зафиксировал выброс до уровня 7.33, что соответствует категории G3+ по 5-балльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле ударил крупный солнечный протуберанец.
При бурях уровня G3 возможны воздействия на энергетические и спутниковые системы, проблемы в радионавигации и радиосвязи, ложные срабатывания систем защиты. У космических аппаратов может увеличиться снос с орбиты.
На планете продолжаются мощные полярные сияния, теперь их видно в Канаде и северных штатах США. Ранее сияние озарило небо в нескольких регионах России.
Магнитные бури и полярные сияния возникли из-за увеличения активности Солнца, которое началось на прошедших выходных. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что это станет существенным фактором космической погоды как минимум еще на несколько дней.