Крылатый Киану Ривз сидит на верхушках зданий в промо «Удачи»

Фото: @DiscussingFilm

В преддверии премьеры фильма «Удача» («Good Fortune») изображения исполнителя главной роли Киану Ривза появляются на знаковых американских достопримечательностях.

Видео: @CultureCrave

Актера в роли архангела Гавриила уже заметили на башне Спейс-Нидл в Сиэтле и на знаке Голливуда в Лос-Анджелесе. Крылатая фигура с улыбкой взирает на город с высоты.

Видео: @DiscussingFilm

«Удача» — комедия Азиза Ансари, ранее известного по сериалу Netflix «Мастер не на все руки», в котором он также сыграл главную роль. Съемки «Удачи» — его дебютного фильма — должны были стартовать в мае 2023 года, но были отложены из-за забастовки Гильдии писателей.

По сюжету архангел Гавриил (Киану Ривз) решает спасти чью-нибудь жизнь и выбирает безработного Арджа (Азиз Ансари, режиссер картины). Помощник осуществляет заветную мечту мужчины — дарует ему жизнь его бывшего босса Джеффа (Сет Роген).

В трейлере Гавриил надеется, что парень поймет, что счастье не в деньгах. Однако вскоре понимает, что оказался не прав: «Кажется, богатство решило большинство его проблем».

