Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле

Майкл Шэнкс работает над сайфай триллером «Отель Отель Отель Отель» («Hotel Hotel Hotel Hotel»), сообщает Deadline. Еще в 2021 году сценарий этой картины попал в черный список. Производством займется студия A24.
Сюжет разворачивается вокруг мужчины, который просыпается запертым в незнакомом гостиничном номере. Оказавшись в одиночестве в сюрреалистичной тюрьме, его единственным шансом на спасение оказывается командная работа… с самим собой.
В январе фильм Шэнкса «Одно целое» о переживающей кризис паре показали на кинофестивале «Сандэнс». В июле картина уже вышла в прокат, в том числе в России. Дистрибуцией за рубежом занималась компания Neon, которая приобрела фильм за 17 млн долларов.
«Противное и очень ироничное „Одно целое“ разобьет лишь совсем хрупкие отношения, зато в качестве хоррор-аттракциона кино получилось — ух. Сразу и смешно, и захватывает, и подташнивает иногда», — написал про хоррор Василий Говердовский в тексте для «Афиши Daily».
Хоррор «Одно целое» стал дебютным полнометражным фильмом Шэнкса. Ранее он работал над короткометражками, в некоторых выступал не только режиссером, но и композитором. Любимым хоррор-автором он называет Ари Астера — создателя «Солнцестояния» и «Реинкарнации».