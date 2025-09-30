Режиссер «Одного целого» снимет для A24 триллер о мужчине, запертом в отеле

В январе фильм Шэнкса «Одно целое» о переживающей кризис паре показали на кинофестивале «Сандэнс». В июле картина уже вышла в прокат, в том числе в России. Дистрибуцией за рубежом занималась компания Neon, которая приобрела фильм за 17 млн долларов.