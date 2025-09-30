Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»

Известность он получил в 1990-е, после выхода фэнтези-дилогии о Станиславе Свароге — «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Книги рассказывают о майоре ВДВ, попавшем в параллельный мир. Цикл романов о Свароге выходил до 2024 года и включает 18 произведений.