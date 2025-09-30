Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Умер писатель Александр Бушков ― автор романа «Охота на пиранью» и цикла «Сварог»

Фото: «Русская Одиссея»/VK

В возрасте 69 лет скончался писатель Александр Бушков. Об этом сообщил во «ВКонтакте» писатель-фантаст Дмитрий Иванов. Он опубликовал сообщение от бывшей жены автора Елены: «Умер. Сердце остановилось. Пытались реанимировать, не вышло».

По информации «Аргументов и фактов», с середины сентября Бушков находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии. 

Александр Бушков начал писательскую карьеру в редакции «Молодой гвардии». Его первая повесть вышла в 1981 году, а первая книга ― в 1986-м. Работал в жанрах детектива и фэнтези. 

Известность он получил в 1990-е, после выхода фэнтези-дилогии о Станиславе Свароге — «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Книги рассказывают о майоре ВДВ, попавшем в параллельный мир. Цикл романов о Свароге выходил до 2024 года и включает 18 произведений. 

Два других его известных цикла ― «Пиранья» (о приключениях советского боевого пловца Кирилла Мазура) и «Бешеная» (о сотруднице уголовного розыска Дарье Шевчук). Книга «Охота на пиранью» легла в основу одноименного фильма режиссера Андрея Кавуна с Владимиром Машковым. 

