Полярное сияние появилось над несколькими регионами России

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей

Полярное сияние появилось над несколькими регионами России

Фото: notenameph/Telegram

В ночь на 30 сентября небо над несколькими регионами России озарило полярное сияние. 

Природное явление увидели жители Карелии, Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Нижегородской областей, Татарстана, Башкортостана, Коми и Марий Эл.  

1/5
marusy_ax/Telegram
2/5
MyNature_official/Telegram
3/5
Katе Zarudnaia/Telegram
4/5
Фото: Dima Konkis/Telegram
5/5
Эрика Раймундовна/Telegram

«Нижняя граница полярного овала наблюдается на горизонте, начиная с широт 54-55 градусов (примерно широты Москва)», — отмечали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там пояснили, что полярное сияние возникло из-за недавних выбросов масс на Солнце. «Увеличение активности Солнца, которое началось на этих выходных и поначалу рассматривалось как краткосрочное, похоже, имеет более серьезный характер и станет существенным фактором космической погоды на протяжении, как минимум, еще нескольких дней», ― говорили в лаборатории накануне.

Кроме того, с 21.13 по Москве на Земле регистрировали магнитную бурю самого слабого ― уровня G1.

Расскажите друзьям