Полярное сияние появилось над несколькими регионами России

Там пояснили, что полярное сияние возникло из-за недавних выбросов масс на Солнце. «Увеличение активности Солнца, которое началось на этих выходных и поначалу рассматривалось как краткосрочное, похоже, имеет более серьезный характер и станет существенным фактором космической погоды на протяжении, как минимум, еще нескольких дней», ― говорили в лаборатории накануне.