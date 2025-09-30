Полярное сияние появилось над несколькими регионами России

В ночь на 30 сентября небо над несколькими регионами России озарило полярное сияние.
Природное явление увидели жители Карелии, Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Нижегородской областей, Татарстана, Башкортостана, Коми и Марий Эл.
«Нижняя граница полярного овала наблюдается на горизонте, начиная с широт 54-55 градусов (примерно широты Москва)», — отмечали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Там пояснили, что полярное сияние возникло из-за недавних выбросов масс на Солнце. «Увеличение активности Солнца, которое началось на этих выходных и поначалу рассматривалось как краткосрочное, похоже, имеет более серьезный характер и станет существенным фактором космической погоды на протяжении, как минимум, еще нескольких дней», ― говорили в лаборатории накануне.
Кроме того, с 21.13 по Москве на Земле регистрировали магнитную бурю самого слабого ― уровня G1.