Шеф-повар из ресторана с двумя звездами Michelin даст ужин в Москве

Шеф-повар Дан Бирк из дубайского ресторана Row on 45 даст ужин 1 октября в московском ресторане Savva. Об этом сообщает «Лента.ру».
Мероприятие станет финалом серии международных гастролей Alfa Only GreatList Sessions. Ожидается, что Бирк вместе с бренд-шефом Savva Андреем Шмаковым объединят лучшие блюда и сделают несколько совместных.
«После девяти ужинов мы видим, насколько важна коллаборация между шеф-поварами — новые техники, обмен идеями и новые знакомства, все это усиливает российскую индустрию и спустя 5 лет вновь выводит ее на международную арену», ― отметил основатель гида GreatList Александр Сысоев.
Ресторан Row on 45 имеет две звезды Michelin, четыре колпака Gault & Millau и рекомендацию гида GreatList.