Умер композитор Юрий Чернавский ― автор саундтрека к «Ассе» и музыки для Пугачевой и Боярского

«Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде. Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем — в нашей семье навсегда», ― сказано в сообщении.