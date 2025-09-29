Умер композитор Юрий Чернавский ― автор саундтрека к «Ассе» и музыки для Пугачевой и Боярского

Умер композитор Юрий Чернавский ― автор саундтрека к фильму «Асса» и человек, благодаря которому электронные ритмы зазвучали в песнях Аллы Пугачевой и Михаила Боярского. О смерти близкие композитора сообщили на его странице в фейсбуке*. Чернавскому было 78 лет.
«Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде. Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем — в нашей семье навсегда», ― сказано в сообщении.
Еще во время обучения в тамбовском музыкальном училище Чернавский создал с другом Олегом Куценко джазовый квинтет. В 1969–1973 годах выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утесова и Дмитрия Покрасса.
С 1976 года Чернавский начал работать в стиле джаз-рок. Играл, занимался аранжировкой и был музыкальным руководителем в ансамблях «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группе «Карнавал».
В 1982 году вместе с «Веселыми ребятами» он записал песню «Здравствуй, мальчик Бананан», которая спустя пять лет стала главным треком фильма «Асса». В качестве композитора сотрудничал с Аллой Пугачевой, Алексеем Глызиным, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским и Владимиром Пресняковым. Чернавский ― автор более 200 популярных песен, среди которых «Зурбаган», «Маргарита», «Белая дверь» и рок-альбом «Банановые острова».
Музыкальный критик Алексей Мунипов так описывает Чернавского: «Человек, воплотивший образ идеальный саунд-продюсера тогда, когда у нас и слов таких не знали. Очаровавший новыми электро-ритмами ― и даже буквально навязавший их ― людям, от которых никто ничего такого не ждал: Пугачева, Боярский, Леонтьев, Пресняков и пр. и пр. зазвучали так, что у всех телезрителей поотлетали панамки. Ну и параллельно сделал свои собственные, незабываемые совершенно записи».
С 1990 года Чернавский работал в Берлине, а в 1994 году переехал в Лос-Анджелесе, где продолжил заниматься музыкальным бизнесом.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.