Новый мультфильм «Симпсоны» выйдет в кино летом 2027 года

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней

Новый мультфильм «Симпсоны» выйдет в кино летом 2027 года

Фото: 20th Century Studios

Новый полнометражный мультфильм по «Симпсонам» выйдет в прокат 23 июля 2027 года. Об этом заявила в соцсетях 20th Century Studios, которая принадлежит Disney.

Никаких подробностей сюжета пока нет ― только постер, на котором изображен розовый пончик и слоган: «Гомер возвращается за добавкой».

«Симпсоны», созданные Мэттом Грейнингом, — самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу. 

В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», который достиг огромного коммерческого успеха. При бюджете в 75 млн долларов он собрал в мировом прокате более 536 млн. Режиссером выступил давний соавтор «Симпсонов» Дэвид Сильверман. 

По сюжету фильма городок Спрингфилд оказывается накрыт гигантским стеклянным куполом, после того как Гомер случайно загрязнил местное озеро. Разговоры о сиквеле велись много лет, но лишь теперь проект получил зеленый свет. 

Расскажите друзьям