Новый мультфильм «Симпсоны» выйдет в кино летом 2027 года

Новый полнометражный мультфильм по «Симпсонам» выйдет в прокат 23 июля 2027 года. Об этом заявила в соцсетях 20th Century Studios, которая принадлежит Disney.
Никаких подробностей сюжета пока нет ― только постер, на котором изображен розовый пончик и слоган: «Гомер возвращается за добавкой».
«Симпсоны», созданные Мэттом Грейнингом, — самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу.
В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», который достиг огромного коммерческого успеха. При бюджете в 75 млн долларов он собрал в мировом прокате более 536 млн. Режиссером выступил давний соавтор «Симпсонов» Дэвид Сильверман.
По сюжету фильма городок Спрингфилд оказывается накрыт гигантским стеклянным куполом, после того как Гомер случайно загрязнил местное озеро. Разговоры о сиквеле велись много лет, но лишь теперь проект получил зеленый свет.