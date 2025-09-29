Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер

Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми

Фото: M.Rennim/Unsplash

Компания Zara в честь празднования своего 50-летия выпустит многопредметную коллекцию, созданную совместно с 50 творческими деятелями. Об этом пишет Wallpaper.

Cписок соавторов коллекции включает Энни Лейбовиц, Беку Гвишиани, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Линду Евангелисту, Луку Гуаданьино, Наоми Кэмпбелл, Ника Найта, Нормана Фостера, Паоло Роверси, Пэт МакГрат, Педро Альмодовара, Филипа Трейси, Пьерпаоло Пиччоли, Питера Мюлье, Розалию, Стивена Мейзела, Тима Уокера и Винсента Ван Дуйсена.

Официальный релиз проекта состоится 6 октября в избранных магазинах и на сайте Zara. Покупателям будут доступны товары разных категорий, от курток до спальных мешков и аксессуаров для домашних животных.

1/4
2/4
3/4
4/4

«Для нас большая честь, что эти мастера решили отметить наш юбилей вместе с нами именно таким образом», — сказала председатель Inditex Марта Ортега Перес. «Каждый из них — авторитет в своей области благодаря воображению, инновационности и безупречности. Их объединяют ценности, которые движут Zara с самого начала: качество и любовь к дизайну», — добавила она.

Коллекцию также представят во время Недели моды в Париже: с 2 по 5 октября на одной из улиц города будет работать поп-ап бренда. Выручка от продажи изделий будет направлена в некоммерческую организацию Women’s Earth Alliance.Кроме того, Zara пожертвует 20 тыс. евро 50 благотворительным организациям, выбранным участвовавшими авторами.

Расскажите друзьям