Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми

Компания Zara в честь празднования своего 50-летия выпустит многопредметную коллекцию, созданную совместно с 50 творческими деятелями. Об этом пишет Wallpaper.
Cписок соавторов коллекции включает Энни Лейбовиц, Беку Гвишиани, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Линду Евангелисту, Луку Гуаданьино, Наоми Кэмпбелл, Ника Найта, Нормана Фостера, Паоло Роверси, Пэт МакГрат, Педро Альмодовара, Филипа Трейси, Пьерпаоло Пиччоли, Питера Мюлье, Розалию, Стивена Мейзела, Тима Уокера и Винсента Ван Дуйсена.
Официальный релиз проекта состоится 6 октября в избранных магазинах и на сайте Zara. Покупателям будут доступны товары разных категорий, от курток до спальных мешков и аксессуаров для домашних животных.
«Для нас большая честь, что эти мастера решили отметить наш юбилей вместе с нами именно таким образом», — сказала председатель Inditex Марта Ортега Перес. «Каждый из них — авторитет в своей области благодаря воображению, инновационности и безупречности. Их объединяют ценности, которые движут Zara с самого начала: качество и любовь к дизайну», — добавила она.
Коллекцию также представят во время Недели моды в Париже: с 2 по 5 октября на одной из улиц города будет работать поп-ап бренда. Выручка от продажи изделий будет направлена в некоммерческую организацию Women’s Earth Alliance.Кроме того, Zara пожертвует 20 тыс. евро 50 благотворительным организациям, выбранным участвовавшими авторами.