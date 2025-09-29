Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов

На аукционе в США за 32 500 долларов было продано любовное письмо американского актера Джеймса Дина. Об этом сообщает издание New York Post.
Двухстраничное послание было написано актрисе Барбаре Гленн в 1954 году — за год до того, как Джеймс погиб. Актер отправил его в Нью-Йорк из Калифорнии.
«Мне очень одиноко. Твоя открытка так приятно пахла, пожалуйста, не делай так», — написал Джеймс Дин в письме. В нем он также рассказал девушке о лошади по кличке Сиско.
Гленн и Дина познакомил их общий друг, актер Мартин Ландау. Они встречались два года, прежде чем Джеймс переехал в Калифорнию.
Письмо было выставлено на торги аукционного дома RR Auction и продано вместе с оригинальным конвертом и фотографией любимой лошади актера. Ранее оно принадлежало европейскому коллекционеру.
Джеймс Дин — культовый американский актер 1950-х годов, сыгравший в трех фильмах: «К востоку от рая», «Бунтовщик без причины» и «Гигант». Он погиб в 24 года в автокатастрофе.