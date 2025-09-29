Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию заберут 135 тыс. человек

Со следующего года российскую систему с двумя призывами в год собираются заменить круглогодичным призывом. Такой законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря, при этом сроки отправки новобранцев в войска останутся прежними.