Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию заберут 135 тыс. человек

Осенний призыв в России пройдет в стандартные сроки ― с 1 октября по 31 декабря. В армию планируют набрать 135 тыс. новобранцев. Об этом говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.
Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Военные, чей срок истек, будут уволены с нее.
В весенний призыв 2025-го набирали 160 тыс. человек ― рекордное число с осени 2011 года. По заявлению Генштаба, планы были выполнены.
Со следующего года российскую систему с двумя призывами в год собираются заменить круглогодичным призывом. Такой законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря, при этом сроки отправки новобранцев в войска останутся прежними.
По мнению авторов инициативы, это приведет к более равномерному распределению нагрузки на военкоматы и сделает сопутствующие процедуры, включая медосвидетельствование, более удобными для призывников.