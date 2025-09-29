Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат

Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа

Фото: @marrylisaofficial

42-летняя Лиза Каталано из района залива Сан-Франциско разочаровалась в дейтинг-приложениях и решила найти мужа с помощью билбордов. О женщине рассказало издание New York Post.

Каталано арендовала несколько билбордов на шоссе 101 в Калифорнии и на крышах такси. На постерах она оставила ссылку на сайт о себе.

«Это не шутка. Не уловка. Это серьезные, самостоятельно финансируемые старания. Я просто хочу найти своего мужа», — пояснила Лиза.

Женщина рассказала, что в 20–30 лет не уделяла много внимания личной жизни и отдавала приоритет учебе и работе. Затем у нее были длительные отношения, которые прервались из-за смерти партнера от неизлечимой болезни. Дальнейшие попытки найти любовь через приложения для знакомств не увенчалась успехом — и в итоге побудили ее создать собственный сайт.

На сайте есть несколько разделов: факты о Каталано, видеоответы на вопросы (например, о допустимости поцелуя на первом свидании), список качеств идеального партнера и даже «страница отзывов» с рассказами друзей о Лизе.

Видео: @marrylisaofficial

За три недели Каталано получила около 930 заявок, однако, по ее словам, многие претенденты живут в других странах, а она предпочитает местных мужчин. Кроме того, большинство, по ее словам, не ознакомились с опубликованными требованиями и интересами.

Размещенные на сайте ожидания от партнера разделены на обязательные и желательные. К первым относятся наличие высшего образования, приверженность здоровому образу жизни, либеральные взгляды, нерелигиозность и отсутствие судимости.

Разочарование в традиционном поиске партнера (в том числе с помощью дейтинг-приложений) — распространенное явление. Ученые из Массачусетского технологического института установили, что каждый пятый американец (19%) уже использовал ИИ-чаты для виртуальных романтических отношений. Исследователи изучили публикации и комментарии Reddit-сообщества r/MyBoyfriendIsAI.

