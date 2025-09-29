Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа

42-летняя Лиза Каталано из района залива Сан-Франциско разочаровалась в дейтинг-приложениях и решила найти мужа с помощью билбордов. О женщине рассказало издание New York Post.
Каталано арендовала несколько билбордов на шоссе 101 в Калифорнии и на крышах такси. На постерах она оставила ссылку на сайт о себе.
«Это не шутка. Не уловка. Это серьезные, самостоятельно финансируемые старания. Я просто хочу найти своего мужа», — пояснила Лиза.
Женщина рассказала, что в 20–30 лет не уделяла много внимания личной жизни и отдавала приоритет учебе и работе. Затем у нее были длительные отношения, которые прервались из-за смерти партнера от неизлечимой болезни. Дальнейшие попытки найти любовь через приложения для знакомств не увенчалась успехом — и в итоге побудили ее создать собственный сайт.
На сайте есть несколько разделов: факты о Каталано, видеоответы на вопросы (например, о допустимости поцелуя на первом свидании), список качеств идеального партнера и даже «страница отзывов» с рассказами друзей о Лизе.
За три недели Каталано получила около 930 заявок, однако, по ее словам, многие претенденты живут в других странах, а она предпочитает местных мужчин. Кроме того, большинство, по ее словам, не ознакомились с опубликованными требованиями и интересами.
Размещенные на сайте ожидания от партнера разделены на обязательные и желательные. К первым относятся наличие высшего образования, приверженность здоровому образу жизни, либеральные взгляды, нерелигиозность и отсутствие судимости.
Разочарование в традиционном поиске партнера (в том числе с помощью дейтинг-приложений) — распространенное явление. Ученые из Массачусетского технологического института установили, что каждый пятый американец (19%) уже использовал ИИ-чаты для виртуальных романтических отношений. Исследователи изучили публикации и комментарии Reddit-сообщества r/MyBoyfriendIsAI.