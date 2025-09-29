Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа

Женщина рассказала, что в 20–30 лет не уделяла много внимания личной жизни и отдавала приоритет учебе и работе. Затем у нее были длительные отношения, которые прервались из-за смерти партнера от неизлечимой болезни. Дальнейшие попытки найти любовь через приложения для знакомств не увенчалась успехом — и в итоге побудили ее создать собственный сайт.