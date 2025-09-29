МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»

26 октября в Москве пройдет концерт певицы МакSим. Попасть на него смогут только подписчики «СберПрайма», причем абсолютно бесплатно. Такой подарок в честь пятилетия подготовил для них бренд «СберПрайм».
Чтобы получить билет, подписчикам достаточно авторизоваться в сервисе «Афиша» по «Сбер ID». Если подписки нет, ее легко оформить ― за 1 рубль на 30 дней.
«СберПрайм» открывает доступ к акциям и эксклюзивным предложениям. А еще с подпиской можно пользоваться банковскими привилегиями «Сбера», получать повышенный кешбэк, бесплатно смотреть фильмы в Okko, слушать подкасты и музыку в «Звуке».
Широкую известность МакSим получила после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Уже через год она вошла в число самых коммерчески успешных певиц страны. В ее дискографии шесть пластинок, среди самых популярных ― «Мой рай» и «Одиночка». Песни певицы становились хитами всероссийского масштаба, в ее коллекции — десятки наград, включая «Золотой граммофон», премии MTV Russian Music Awards и «Муз-ТВ».