МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат

МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»

Фото: @maksimartist

26 октября в Москве пройдет концерт певицы МакSим. Попасть на него смогут только подписчики «СберПрайма», причем абсолютно бесплатно. Такой подарок в честь пятилетия подготовил для них бренд «СберПрайм». 

Чтобы получить билет, подписчикам достаточно авторизоваться в сервисе «Афиша» по «Сбер ID». Если подписки нет, ее легко оформить ― за 1 рубль на 30 дней. 

«СберПрайм» открывает доступ к акциям и эксклюзивным предложениям. А еще с подпиской можно пользоваться банковскими привилегиями «Сбера», получать повышенный кешбэк, бесплатно смотреть фильмы в Okko, слушать подкасты и музыку в «Звуке». 

Широкую известность МакSим получила после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Уже через год она вошла в число самых коммерчески успешных певиц страны. В ее дискографии шесть пластинок, среди самых популярных ― «Мой рай» и «Одиночка». Песни певицы становились хитами всероссийского масштаба, в ее коллекции — десятки наград, включая «Золотой граммофон», премии MTV Russian Music Awards и «Муз-ТВ».

