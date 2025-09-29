Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России

Московская область в 2026 году получит статус официального винодельческого региона России. Об этом сообщает ТАСС.
«Наши хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, также выбирают автохтонные — специально выведенные селекционерами для климата региона. Виноделие становится драйвером экономики и туризма», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
«Лицензирование малых виноделен из северных регионов — это важный процесс. Благодаря этому вино получает официальный статус, проходит проверку безопасности и качества и может официально продаваться как самим фермером на месте производства, так и поступать в магазины и рестораны, быть представленным на винных ярмарках по все стране», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
В области уже работают три лицензированные винодельни и более 100 виноградарей-любителей. В 2025–2026 годах они выйдут на объем производства свыше 30 тыс. бутылок вина, на горизонте двух-трех ближайших лет объем производства вин в Подмосковье может превысить 100 тыс. бутылок, отметили эксперты.