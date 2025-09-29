Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер

Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России

Фото: Maja Petric/Unsplash

Московская область в 2026 году получит статус официального винодельческого региона России. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, также выбирают автохтонные — специально выведенные селекционерами для климата региона. Виноделие становится драйвером экономики и туризма», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Лицензирование малых виноделен из северных регионов — это важный процесс. Благодаря этому вино получает официальный статус, проходит проверку безопасности и качества и может официально продаваться как самим фермером на месте производства, так и поступать в магазины и рестораны, быть представленным на винных ярмарках по все стране», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В области уже работают три лицензированные винодельни и более 100 виноградарей-любителей. В 2025–2026 годах они выйдут на объем производства свыше 30 тыс. бутылок вина, на горизонте двух-трех ближайших лет объем производства вин в Подмосковье может превысить 100 тыс. бутылок, отметили эксперты.

Расскажите друзьям